Kulu'dan geleceğe nefes

Konya'nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan toprakla buluşturularak gelecek nefes oldu.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan Atatürk İlkokulu ve Kozanlı Cumhuriyet İlkokulu Hatıra Ormanı alanında yapılan etkinliğe; Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik, Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Mahalle Muhtarı Okan Fener ile birlikte çok sayıda STK temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Konya’nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesinde 2 bin fidan toprağa dikildi.

Programda öğrencilerin de aktif rol aldığı fidan dikimi sonrası, dikilen ağaçlara can suyu verildi. Doğaya katkı sunan etkinlik, öğrencilere ve davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.

Kozanlı’da gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, hem çevre bilincinin artırılmasına hem de gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakılmasına katkı sağladı.

