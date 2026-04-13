Konya Büyükşehir o kavşaktaki çalışmaları tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Caddesi ile Sultan Veled Caddesi arasında bulunan, Merkez İmam Hatip Lisesi karşısındaki binalarda gerçekleştirdiği kamulaştırma sonrası yıkım çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre değer katacak çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, şehir merkezinde planlı dönüşüm adımlarını atmaya kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Başkan Altay, “Konya’mızın önemli güzergâhlarından biri olan Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında 8 binada hemşehrilerimizle anlaşarak başlattığımız kamulaştırma çalışmaları sonrası bölgede yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Hedefimiz; bölgeyi daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Bu konuda destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Konya’nın gelişimine değer katacak yatırımlarımızı hep birlikte sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırarak yıkımını tamamladığı, moloz taşıma işlemlerinin sürdürüldüğü alan, 8 bina ve 50 bağımsız bölümden oluşuyor.

