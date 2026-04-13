  Konya Büyükşehir o kavşaktaki çalışmaları tamamladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'ndaki 8 binada kamulaştırma sonrası başlattıkları yıkım çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Caddesi ile Sultan Veled Caddesi arasında bulunan, Merkez İmam Hatip Lisesi karşısındaki binalarda gerçekleştirdiği kamulaştırma sonrası yıkım çalışmasını tamamladı.

Konya dahil 56 ilde DEAŞ operasyonu
Bu Habere de Bak
Konya dahil 56 ilde DEAŞ operasyonu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre değer katacak çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, şehir merkezinde planlı dönüşüm adımlarını atmaya kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Başkan Altay, “Konya’mızın önemli güzergâhlarından biri olan Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında 8 binada hemşehrilerimizle anlaşarak başlattığımız kamulaştırma çalışmaları sonrası bölgede yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Hedefimiz; bölgeyi daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Bu konuda destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Konya’nın gelişimine değer katacak yatırımlarımızı hep birlikte sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırarak yıkımını tamamladığı, moloz taşıma işlemlerinin sürdürüldüğü alan, 8 bina ve 50 bağımsız bölümden oluşuyor. 
 

Konya'da dev vurgun: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bu Habere de Bak
Konya'da dev vurgun: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya’da İsrail’in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Konya’da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor