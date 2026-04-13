Çelikkayalar'dan 16-21 Nisan arası dev kampanya

Çelikkayalar, 35. kuruluş yıl dönümünü müşterilerine özel hazırladığı kapsamlı indirim kampanyasıyla kutluyor. 16 - 21 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya, farklı kategorilerde yüzlerce ürünü kapsayarak alışveriş deneyimini daha avantajlı ve keyifli hale getirmeyi hedefliyor.

Toplamda 335 üründe geçerli olacak kampanya kapsamında, tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuluyor. “1 alana 1 bedava” seçeneğiyle birçok üründe iki kat kazanç sağlanırken, ikinci üründe %50 indirim fırsatı da özellikle çoklu alışveriş yapan müşteriler için önemli bir avantaj sunuyor.

Bunun yanı sıra, seçili ürünlerde %35’e varan indirim oranlarıyla bütçe dostu alışveriş imkânı sağlanıyor. Ev tekstili kategorisi ise kampanyanın en dikkat çekici alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kategorideki tüm ürünlerde geçerli ekstra %35 indirim, özellikle evini yenilemek veya çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kalite ve uygun fiyatı bir araya getiren bu avantajlar, müşterilerin ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamasına olanak tanıyor.

Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler de oldukça ilgi çekici. 5 parçalı banyo çeyiz seti 299 TL, 7 parçalı granit tencere seti 995 TL ve elektrikli kettle 299 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ürünler, hem günlük kullanım hem de uzun vadeli ihtiyaçlar için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

Tüm mağazalarda geçerli olacak bu özel kampanya, Çelikkayalar’ın müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. “Bu şehrin markası” anlayışıyla 35 yıldır hizmet veren Çelikkayalar, köklü geçmişini yenilikçi kampanyalarla birleştirerek müşterilerine değer katmaya devam ediyor.

35 yıllık tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla sektörde güçlü bir yer edinen Çelikkayalar, bu özel kampanya ile hem sadık müşterilerine teşekkür ediyor hem de yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyor. Avantajlı fiyatlar, geniş ürün yelpazesi ve kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş severler için önemli bir fırsat dönemi sunuyor.

