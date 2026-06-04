KTÜN Mühendislikte mezuniyet coşkusu

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2026 yılı mezunlarını düzenlenen törenle profesyonel hayata yolcu etti

KTÜN Mühendislikte mezuniyet coşkusu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2026 yılı mezunlarını düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı.  Törende ilk konuşmayı yapan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Köken, fakültenin köklü geçmişine dikkat çekerek öğrencilerin bilgi ve tecrübeyle yoğrulmuş bir eğitim ortamından mezun olduklarını söyledi. KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ise konuşmasında Konya Teknik Üniversitesi, 'Gelişimin Öncüsü' sloganıyla; bilim ve teknolojiyi üreten, toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla yoluna devam etmektedir.” dedi. 

KTÜN Mühendislikte mezuniyet coşkusu

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BU GURUR HEPİMİZİN

Mezuniyette ailelere seslenen Rektör Çelik,  “Bugün burada gururla izlediğiniz bu tablo, sizlerin sabrı, desteği ve inancının bir sonucudur. Evlatlarınızın eğitim yolculuğu boyunca gösterdiğiniz fedakârlık, bu başarının en önemli paydaşlarından biridir. Üniversitemize duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ediyor, bu gururu sizlerle birlikte paylaşmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sevgili öğrenciler; uzun ve yoğun bir eğitim sürecini geride bırakarak bugün mezun oluyorsunuz. Aldığınız mühendislik ve temel bilimler eğitimi, sizlere yalnızca teknik bilgi kazandırmadı; aynı zamanda analitik düşünme, sorgulama, problem çözme ve yenilikçi bakış açısı gibi hayati yetkinlikler de kazandırdı. Bundan sonraki yaşamınızda karşılaşacağınız zorluklar karşısında bilimin rehberliğinden, aklın ve emeğin gücünden asla vazgeçmeyin. Unutmayınız ki sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek insan kaynağısınız. Sahip olduğunuz bilgi ve birikimi etik değerlerle harmanlayarak toplum yararına kullanmanız en büyük temennimizdir. Konya Teknik Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluğunu ve gururunu hayatınızın her alanında taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizden mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarı, özel hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun."şeklinde konuştu. 

KTÜN Mühendislikte mezuniyet coşkusu
 

Haber Merkezi

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