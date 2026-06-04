Konya'daki defilede mimari yapılar podyumda sergilendi

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, En Tepe AVM’de mimari yapıları temsil eden özgün kıyafet tasarımlarını bir defilede sergiledi.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Bilgehan Yılmaz tarafından yürütülen Moda, Trendler ve Mimari dersi kapsamında, En Tepe AVM’de dikkat çekici bir defile etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, her biri farklı bir mimari yapıyı temsil eden özgün kıyafet tasarımlarını izleyicilerin beğenisine sundu. Mimarlık ile modayı ortak bir kavramsal zeminde buluşturan defile, Mimarlar Odası temsilcileri, akademik personel, mimariye ilgi duyan davetliler ve öğrencilerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin tasarımlarında, mimari formlar, strüktürel öğeler, malzeme kullanımı ve mekânsal algı gibi temel mimarlık kavramlarının, tekstil ve giyim diliyle yeniden yorumlandığı görüldü.

HEDEF DİSİPLİNLERARASI DÜŞÜNME

Dersin amacı ve ortaya çıkan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bilgehan Yılmaz, dersin temel hedefinin öğrencilerin disiplinlerarası düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, “Moda, Trendler ve Mimari dersiyle öğrencilerin yalnızca bina tasarlayan mimarlar olmanın ötesine geçmelerini, tasarımı bir düşünce biçimi olarak kavramalarını amaçlıyoruz. Mimarlık, yalnızca mekân üretimi değil, kültür, sanat, trendler ve gündelik yaşamla sürekli etkileşim hâlinde olan çok katmanlı bir disiplindir” şeklinde konuştu. Öğrencilerin mimari yapıları birer giysi olarak ele almasının, soyut düşünme ve kavramsallaştırma becerilerini güçlendirdiğini belirten Yılmaz, “Bir binayı ölçekten, malzemeden ve bağlamından koparıp insan bedeniyle ilişkilendirmek, tasarım sürecine farklı bir perspektif kazandırıyor. Bu çalışma, öğrencilerin mimari dili alternatif ifade araçlarıyla anlatabilmelerini sağlıyor” dedi.

Etkinlik, mimarlık eğitiminin yaratıcı ve yenilikçi yönünü görünür kılmasının yanı sıra, etkileşimini güçlendiren önemli bir buluşma noktası oldu. Defile sonunda katılımcılar, öğrencilerin özgün tasarımlarını yakından inceleme ve dersin çıktılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunma imkânı buldu.

