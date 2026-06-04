Gelecek Partisi Konya'dan hububat fiyatların tepki

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Arslan, yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan rakamların üreticiyi iflasa sürükleyeceğini ifade ederek, "Bu fiyatlar çiftçiye nefes değil, daha fazla yük getirmektedir." ifadelerini kullandı. Başkan Arslan, Türkiye’deki yüksek enflasyona ve tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa vurgu yaparak, "Ülkede resmi enflasyonun bile %50'lere yaklaştığı, mazot, gübre, ilaç ve sulama elektriği gibi ana girdilerin son bir yılda %100’e yakın arttığı bir ortamda bu fiyatlar hangi vicdana sığmaktadır? Geçtiğimiz yılın fiyatları, yaşanan enflasyon ve bugün açıklanan rakamlar karşılaştırıldığında, çiftçinin cebindeki paranın nasıl buharlaştığı açıkça görülmektedir. Çiftçimiz geçen yıl sattığı ürünle alabildiği mazotu ve gübreyi, bu yıl yarı yarıya bile alamamaktadır. Bakanlığın dekara 980 TL, ton başına ise 3.014 TL olarak açıkladığı destekler, bu yüksek enflasyon ortamında üreticinin hiçbir yarasına merhem olmayacaktır." şeklinde konuştu.

45 SONRA ÖDEMEYE TEPKİ

TMO’nun ürün bedeli ödemelerini teslimattan sonraki 45 gün içinde yapacak olmasını da eleştiren Arslan, "Paranın hızla eridiği bu düzende çiftçiyi 45 gün parasız bırakmak, onu tefecinin ve banka faizlerinin kucağına itmektir" dedi. TMO’nun 1 Ekim itibariyle başlayacağı satış fiyatlarına da değinen İl Başkanı Arslan, "TMO, üreticiden ucuza kapattığı buğdayı Ekim ayında 18.500 TL’den, arpayı ise 14.000 TL’den satacağını ilan etmiştir. Devlet, kendi eliyle enflasyonist baskıyı körüklemekte, üreticiden ucuza aldığı üründen kâr etmeyi planlamaktadır. TMO, çiftçinin değil adeta tüccarın ofisi gibi davranmaktadır." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER PEŞİN YAPILMALI

Konya Ovası'nın yanlış tarım politikaları nedeniyle üretimden kopma noktasına geldiğini vurgulayan Arslan, hükümete ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na şu taleplerle çağrıda bulundu: “Komik düzeyde kalan alım fiyatları, piyasa ve enflasyon gerçeklerine uygun şekilde derhal yukarı yönlü revize edilmelidir. 45 günlük vade soygununa son verilmeli; ürün bedelleri teslimatın ardından en geç 10 gün içinde çiftçinin hesabına yatırılmalıdır. Tarımsal desteklemeler kâğıt üzerinde kalmamalı, üretim sezonunun başında peşin olarak ödenmelidir. Arslan, açıklamasını "Çiftçiyi küstürürseniz, milleti aç bırakırsınız. Gelecek Partisi olarak Konyalı üreticilerimizin alın terini bu enflasyon düzenine yedirmeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

