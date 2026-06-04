Konya’dan İstanbul’a kritik görev!

KOSKİ, deprem sonrası içme suyu ve atık su hatları onarımı ile geçici barınma alanlarının altyapısı için teknik ekipleri ve araç filosuyla sahada olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İstanbul’un su ve kanalizasyon altyapısına yönelik destek planlamaları kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ve İLBANK İstanbul Bölge Müdürlüğü heyeti, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile bir toplantı yaptı. Toplantı kapsamında afet anında yürütülecek lojistik ve operasyonel çalışmalar değerlendirilirken kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

İLBANK İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından İstanbul iline ait içme suyu hatları, isale hatları, kanalizasyon hatları, kolektör hatları ile bunlara bağlı tesisler ile bu sistemlerin çalışma prensipleri hakkında sunumlar yapıldı. İSKİ’nin müdahale imkanları, beklentileri, müdahale zamanında kullanılacak konuşlanma alanları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca müdahale esnasında ihtiyaç duyulacak altyapı verilerine nasıl ulaşılacağı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı ve verilerin nasıl entegre edileceği gibi konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

KOSKİ 2. BÖLGEDEN SORUMLU OLACAK

Afet yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla İstanbul’un 6 stratejik bölgeye ayrıldığı planlama kapsamında Konya; İzmir, Samsun ve Antalya ile birlikte 2. Bölge Destek İli olarak görevlendirildi.

Yapılan planlamaya göre Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, olası bir deprem sonrasında Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde su ve kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalarda görev alacak.

TÜM TEKNİK İMKÂNLAR SEFERBER EDİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, afet sonrasında içme suyu şebekeleri, isale hatları, atık su ve kanalizasyon kolektör hatlarında meydana gelebilecek hasarlara müdahale edecek. KOSKİ, kombine kanal açma araçları, vidanjörleri, teknik ekipmanları ve alanında uzman personeliyle sahada aktif rol üstlenecek.

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSUNA GÖRE HAZIRLIK

AFAD tarafından öngörülen 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu esas alınarak hazırlanan plan doğrultusunda KOSKİ ekipleri yalnızca mevcut altyapı hatlarının onarımında değil, deprem sonrasında kurulacak geçici ve kalıcı barınma alanlarının su ve kanalizasyon altyapılarının oluşturulmasında da görev yapacak.

