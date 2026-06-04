Başkan Altay, miniklerin bisiklet heyecanına ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da, yeni nesillerde bisiklet kültürünün ve farkındalığının artması amacıyla anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği bisiklet eğitimlerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet eğitimleri kapsamında Karatay Yaşar Doğu Anaokulu’nda düzenlenen bisiklet farkındalığı eğitiminde minik öğrencilerle bir araya gelerek bisiklet heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Altay, Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu ve 2026 yılında Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını taşıdığını anımsatarak, “Bu kapsamda şehrimizde önemli etkinliler düzenliyoruz. Bugün de Yaşar Doğu Anaokulu’nda çocuklarımızla birlikte olduk” diye konuştu.

“HER YAŞTAN İNSANIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BİSİKLET KULLANABİLECEĞİ BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA GAYRET EDİYORUZ”

Bugüne kadar 1.500’ten fazla anaokulu öğrencisine bisiklet eğitimi verdiklerini kaydeden Başkan Altay, şu açıklamalarda bulundu:

“Trafikte güvenli bisiklet kullanma eğitimi başta olmak üzere şehrimizin bisikletle ilgili altyapılarını anlattığımız, bisiklet parçalarını anlattığımız eğlenceli bir etkinlik düzenliyoruz. Böylece çocuklarımızı bisikletle tanıştırmış olduk. Ama burada en önemli konu güvenlik. Kask takmaları gerektiğini, bisiklet yollarını kullanmaları gerektiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Her yaştan insanın güvenli bir şekilde bisiklet kullanabileceği bir şehir olma yolunda gayret ediyoruz. Şu anda 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’de açık ara en önde şehiriz. İnşallah bu yıl da Avrupa Bisiklet Başkenti Ünvanımızla birlikte birçok etkinliği Konya’mızda düzenlemeye devam edeceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum”

BU YIL ETKİNLİKLERE 18 FARKLI ANAOKULUNDA 1.625 ÖĞRENCİ KATILDI

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya’da yeni nesillerde bisiklet kültürünün ve farkındalığının geliştirilmesi adına okullarda yaş gruplarına göre çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu etkinlikler içerisinde anaokulu öğrencilerine yönelik yapılan bisiklet farkındalığı aktiviteleri, küçük yaşlarda toplumda bisiklet kullanımı konusunda kültürün yerleşmesine katkı sağlıyor.

Bisiklet etkinliklerinde bu sene 18 farklı anaokulunda şu ana kadar 1.625 öğrenci katılım sağladı. Eğitimlerde bisiklet kullanmanın yararları, bisikleti oluşturan parçalar anlatılırken çocuklar bisiklet temalı oyun ve atölye etkinliklerinde eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.