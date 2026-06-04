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Selçuk Üniversitesinden Konyalı çocuklara müjde

Selçuk Üniversitesi çocuklar için yeni bir program hayata geçirdi. Çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için Yaz Spor Okulları projesini başlatan üniversite, 7 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda futbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında eğitimler verilecek.

Selçuk Üniversitesinden Konyalı çocuklara müjde
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Selçuk Üniversitesi, 7 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde 6-14 yaş arası Konyalı çocuklar için Yaz Spor Okulları programı düzenleyecek.
  • SELÇUKSEM koordinasyonundaki program, futbol, basketbol, voleybol ve tenis eğitimlerini modern üniversite tesislerinde sunacak.
  • Çocukların fiziksel gelişimini ve becerilerini artırmayı hedefleyen seanslar farklı saatlerde yapılacak; başvurular sporokullari.selcuk.edu.tr adresinden alınacak.

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM) koordinasyonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları, 6-14 yaş arası çocukları Üniversitenin modern spor tesislerinde uzman eğitmenlerle buluşturacak. Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemeyi, sportif becerilerini artırmayı ve takım çalışması kültürü kazanmalarını amaçlayan program, aynı zamanda eğlenceli ve güvenli bir yaz dönemi sunacak. Yaklaşık iki ay sürecek eğitim programlarında katılımcılar, branşlarına özgü temel teknikleri öğrenirken disiplinli çalışma alışkanlığı, özgüven, koordinasyon ve sosyal iletişim becerilerini geliştirecek. Gün içerisinde farklı saatlerde planlanan seanslarla ailelere esnek katılım imkanı sunacak.

Selçuk Üniversitesinde Konyalı çocuklara müjde

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Futbol Yaz Okulunda çocuklara top kontrolü, pas ve şut gibi temel futbol becerileri kazandırılırken Basketbol Yaz Okulunda top sürme, pas, şut ve turnike çalışmalarıyla teknik gelişim desteklenecek. Voleybol Yaz Okulunda temel voleybol teknikleri ve takım oyunu bilinci ön plana çıkarken Tenis Yaz Okulunda ise bireysel disiplin, koordinasyon ve temel raket teknikleri üzerinde durulacak. Program kapsamında futbol eğitimleri Üniversitenin açık spor alanlarında, basketbol ve voleybol eğitimleri kapalı spor salonlarında, tenis eğitimleri ise modern tenis kortlarında gerçekleştirilecek. Eğitimler 10.00-11.45, 12.00-13.45, 14.00-15.45 ve 16.00-17.45 saatleri arasındaki seanslarda yapılacak. Selçuk Üniversitesi Yaz Spor Okullarına başvurular sporokullari.selcuk.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
 

Haber Merkezi

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