Selçuk Üniversitesinden Konyalı çocuklara müjde

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM) koordinasyonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları, 6-14 yaş arası çocukları Üniversitenin modern spor tesislerinde uzman eğitmenlerle buluşturacak. Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemeyi, sportif becerilerini artırmayı ve takım çalışması kültürü kazanmalarını amaçlayan program, aynı zamanda eğlenceli ve güvenli bir yaz dönemi sunacak. Yaklaşık iki ay sürecek eğitim programlarında katılımcılar, branşlarına özgü temel teknikleri öğrenirken disiplinli çalışma alışkanlığı, özgüven, koordinasyon ve sosyal iletişim becerilerini geliştirecek. Gün içerisinde farklı saatlerde planlanan seanslarla ailelere esnek katılım imkanı sunacak.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Futbol Yaz Okulunda çocuklara top kontrolü, pas ve şut gibi temel futbol becerileri kazandırılırken Basketbol Yaz Okulunda top sürme, pas, şut ve turnike çalışmalarıyla teknik gelişim desteklenecek. Voleybol Yaz Okulunda temel voleybol teknikleri ve takım oyunu bilinci ön plana çıkarken Tenis Yaz Okulunda ise bireysel disiplin, koordinasyon ve temel raket teknikleri üzerinde durulacak. Program kapsamında futbol eğitimleri Üniversitenin açık spor alanlarında, basketbol ve voleybol eğitimleri kapalı spor salonlarında, tenis eğitimleri ise modern tenis kortlarında gerçekleştirilecek. Eğitimler 10.00-11.45, 12.00-13.45, 14.00-15.45 ve 16.00-17.45 saatleri arasındaki seanslarda yapılacak. Selçuk Üniversitesi Yaz Spor Okullarına başvurular sporokullari.selcuk.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

