Anadolu takımlarına müjde, gelirler artacak

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu düzenlemeyle Anadolu takımlarının güçlenerek Avrupa'da daha başarılı olmasını hedeflediklerini ve kulüplere destek sağlandığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş sezonlar için verilen şampiyonluk priminin kaldırılması hakkında konuştu. 2026-2027 sezonunda Anadolu takımlarının yayın havuzundan alacağı miktar artacak. TFF, geçmiş sezonlar için verilen şampiyonluk primini kaldırmıştı. Böylece Anadolu kulüpleri, eşit dağılımla birlikte alacağı miktar artacak. Şimdiye kadar geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre yüzde 11’lik payla ciddi gelirler alınıyordu. Yeni sezonda yayın havuzundan gelecek payın yüzde 48’si eşit dağılımla kulüplerin kasasına girecek.

Kulüpler, ayak bastı parasının ardından galibiyet ve beraberlik ile sezon sonundaki derecelerine göre havuzdan diğer ücretleri de kasasın koyacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konu hakkında şuı açıklamada bulundu: