Anadolu takımlarına müjde, gelirler artacak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk priminin kaldırılmasıyla ilgili konuşarak, 'Anadolu takımları için önemli gelir olacak' dedi
Haberin Özeti
- • TFF, geçmiş sezon şampiyonluk primini kaldırarak, 2026-2027 sezonundan itibaren Anadolu takımlarının yayın havuzundan eşit dağıtımla alacağı payı artırdı.
- • Daha önce şampiyon takımlara ayrılan %11'lik payın kaldırılmasıyla, yayın havuzunun %48'i kulüplere eşit dağıtılacak ve Avrupa ligleri standardına ulaşıldı.
- • TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu düzenlemeyle Anadolu takımlarının güçlenerek Avrupa'da daha başarılı olmasını hedeflediklerini ve kulüplere destek sağlandığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmiş sezonlar için verilen şampiyonluk priminin kaldırılması hakkında konuştu. 2026-2027 sezonunda Anadolu takımlarının yayın havuzundan alacağı miktar artacak. TFF, geçmiş sezonlar için verilen şampiyonluk primini kaldırmıştı. Böylece Anadolu kulüpleri, eşit dağılımla birlikte alacağı miktar artacak. Şimdiye kadar geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre yüzde 11’lik payla ciddi gelirler alınıyordu. Yeni sezonda yayın havuzundan gelecek payın yüzde 48’si eşit dağılımla kulüplerin kasasına girecek.
Kulüpler, ayak bastı parasının ardından galibiyet ve beraberlik ile sezon sonundaki derecelerine göre havuzdan diğer ücretleri de kasasın koyacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konu hakkında şuı açıklamada bulundu:
“Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak, Anadolu takımlarının güçlü olması lazım. Kulüplere desteğimiz olacak. Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'da eşit dağıtım yüzde, Almanya'da yüzde 53! Bizde yüzde 37. Avrupa'da şampiyonluğa ekstra para yok. Biz de o yüzde 11'lik payı kaldırdık ve yüzde 48'e tamamladık. 5 büyük ligin ayarına geldik. Türkiye'yi Avrupa'da 6. olarak kabul edersek, biz de o dengeye geldik. Dört büyükler için büyük para değil ama Anadolu takımları için önemli gelir olacak”