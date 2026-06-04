Konyaspor'dan Trabzon'a ret

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor’un ısrarla istediği başarılı stoper için sunulan ikinci teklif, Konyaspor yönetimi tarafından kabul görmedi. Gelen bilgilere göre Karadeniz ekibinin Konyaspor’a 1 milyon Euro para ve Denis Draguş ile Göktan Gürpüz'ü bonservisleriyle teklif ettiği bildirildi. Konyaspor yönetiminin bu teklife de olumsuz cevap verdiği ifade edildi. Konyaspor yönetimi, Adil için takas düşünmediği ve yüksek bir bonservis ücreti teklif edilmediği sürece transferine onay verilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Konyaspor ile altıncı sezonu geride bırakan Adil Demirbağ’ın başka takıma bonservisiyle verilmesi halinde yeşil-beyazlı kulüp, alacağı ücretin yarısını sözleşme gereği Adana Demirspor’a verecek.