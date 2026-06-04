Konyaspor'dan Trabzon'a ret

Yeşil-beyazlıların kaptanı Adil Demirbağ için Konyaspor'a ikinci teklifini sunan Trabzonspor'a ret cevabı verildi

Konyaspor'dan Trabzon'a ret
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Tümosan Konyaspor, kaptanı Adil Demirbağ için Trabzonspor'dan gelen ikinci transfer teklifini net bir şekilde reddetti.
  • Trabzonspor'un teklifi, 1 milyon Euro bonservis ücreti ile Denis Draguş ve Göktan Gürpüz'ün takasını içeriyordu.
  • Konyaspor, takas düşünmediğini ve yüksek bir bonservis ücreti gelmedikçe Adil'i satmayacağını belirtti; ayrıca gelirin yarısı Adana Demirspor'a ödenecek.

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor’un ısrarla istediği başarılı stoper için sunulan ikinci teklif, Konyaspor yönetimi tarafından kabul görmedi. Gelen bilgilere göre Karadeniz ekibinin Konyaspor’a 1 milyon Euro para ve Denis Draguş ile Göktan Gürpüz'ü bonservisleriyle teklif ettiği bildirildi. Konyaspor yönetiminin bu teklife de olumsuz cevap verdiği ifade edildi. Konyaspor yönetimi, Adil için takas düşünmediği ve yüksek bir bonservis ücreti teklif edilmediği sürece transferine onay verilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Konyaspor ile altıncı sezonu geride bırakan Adil Demirbağ’ın başka takıma bonservisiyle verilmesi halinde yeşil-beyazlı kulüp, alacağı ücretin yarısını sözleşme gereği Adana Demirspor’a verecek. 

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