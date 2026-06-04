1. Lig ekibi yeni hocasını buldu!

1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Murat Yıldırım ile anlaştı

1. Lig ekibi yeni hocasını buldu!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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TFF 1. Lig’de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Murat Yıldırım ile anlaştı. Vanspor’dan yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu. Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için" denildi.

Haber Merkezi

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