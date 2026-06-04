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Konyaspor transfere hazır! Engel kaldırıldı

Konyaspor, FIFA'ya gerekli ödemeleri yaparak geçici transfer yasağı cezasını kaldırdı

Konyaspor transfere hazır! Engel kaldırıldı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Haberin Özeti

  • Konyaspor, FIFA'ya gerekli ödemeleri yaparak geçtiğimiz aylarda gelen geçici transfer yasağı cezasını kaldırdı.
  • Yeşil-beyazlı kulüp, Filip Damjanovic dosyasından gelen 3 dönemlik yasağı Türkiye Kupası finali öncesinde kaldırdı.
  • UEFA lisansını da alan Konyaspor, 22 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemine tüm engelleri kaldırarak hazırlandı.

Tümosan Konyaspor, FIFA’ya gerekli ödemeleri yaparak, geçtiğimiz aylarda gelen geçici transfer yasağı cezasını kaldırdı. Yeşil-beyazlı kulübe, son olarak Filip Damjanovic dosyasından 3 dönem transfer yasağı cezası gelmişti. Konyaspor yönetimi, Türkiye Kupası finali öncesinde ödemeyi yaparak, transfer yasağı cezasını kaldırdı. UEFA kulüp ulusal lisansını da alan Konyaspor, 22 Haziran’da başlayacak yaz transfer dönemini öncesinde tüm engelleri kaldırırken, yeşil-beyazlı taraftarlar da yeni yapılacak transferleri heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı.
 

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