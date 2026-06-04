Konyaspor’dan açıklama! Yol haritası belirlendi

Kulüp, sosyal medyada yer alan transfer spekülasyonlarına karşı dikkatli olunmasını ve sadece resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.

Toplantıda mevcut oyuncuların durumu, ihtiyaç duyulan mevkiler ve transfer çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut, yeni sezon kadro yapılanması ve transfer yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.

Tümosan Konyaspor’da yeni sezon yapılanmasının yol haritası belirlendi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Başkan Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut’un bir araya gelerek kadro yapılanması konusunun masaya yatırıldığını ifade edildi. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Ceniz Yönet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.