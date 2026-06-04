Konyaspor'dan açıklama! Yol haritası belirlendi
Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut, bir araya gelerek yapılacak transferleri belirledi
Haberin Özeti
- • Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut, yeni sezon kadro yapılanması ve transfer yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.
- • Toplantıda mevcut oyuncuların durumu, ihtiyaç duyulan mevkiler ve transfer çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
- • Kulüp, sosyal medyada yer alan transfer spekülasyonlarına karşı dikkatli olunmasını ve sadece resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.
Tümosan Konyaspor’da yeni sezon yapılanmasının yol haritası belirlendi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Başkan Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut’un bir araya gelerek kadro yapılanması konusunun masaya yatırıldığını ifade edildi. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Ceniz Yönet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Atiker, ilgili komite üyelerimiz ve Teknik Direktörümüz Sayın İlhan Palut dün bir araya geldi. Yeni sezonun kadro yapılanması, mevcut oyuncularımızın durumları, ihtiyaç duyulan mevkiler ve transfer çalışmaları konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundular. Transfer dönemlerinin doğası gereği, spor kamuoyunda ve sosyal medyada futbolcularımız hakkında çeşitli haberler, yorumlar ve spekülasyonlar yer almaktadır. Resmî açıklamalarımız dışında yer alan haberlere ihtiyatla yaklaşılmasını rica ediyoruz. Saygılarımızla”.