İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.
  • Nisanda 15 yaş üstü işsiz sayısı 5 bin azalarak 2 milyon 868 bine gerilerken, işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan düştü.
  • Aynı dönemde erkeklerde işsizlik yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 olarak kaydedilirken, genç işsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 5 bin azalarak, 2 milyon 868 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

                          
 

AA

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