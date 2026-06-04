Altında son durum ne? 4 Haziran Perşembe Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
4 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 09.36 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:
Gram Altın: 6.670,00
Çeyrek Altın: 11.150,00
Yarım Altın: 22.300,00
Ata Cumhuriyet: 45.350,00
22 Ayar Bilezik: 6.301,00
18 Ayar Altın: 5.335,00
14 Ayar Altın: 4.334,00
Teklik Altın: 44.500,00
Gremse Altın: 109.500,00
Resat Altın: 45.500,00
Hamit Altın: 45.500,00