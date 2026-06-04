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Altında son durum ne? 4 Haziran Perşembe Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altında son durum ne? 4 Haziran Perşembe Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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4 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 09.36 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 6.670,00

Çeyrek Altın: 11.150,00

Yarım Altın: 22.300,00

Ata Cumhuriyet: 45.350,00

22 Ayar Bilezik: 6.301,00

18 Ayar Altın: 5.335,00

14 Ayar Altın: 4.334,00

Teklik Altın: 44.500,00

Gremse Altın: 109.500,00

Resat Altın: 45.500,00

Hamit Altın: 45.500,00
 

 

Haber Merkezi

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