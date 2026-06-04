Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci trafik kazası meydana geldi
Haberin Özeti
- • Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan 42 TT 212 plakalı otomobil takla atarak trafik kazasına neden oldu.
- • Kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- • Kaza, Seydişehir İlçe Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, Seydişehir İlçe Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 42 TT 212 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.