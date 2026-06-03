Konya'da iş arayanlara müjde! Büyükşehirde alımlar devam ediyor

Başvurular için KPSS puanı, belirli lisans/ön lisans programlarından mezuniyet, B sınıfı ehliyet ve 30 yaşını doldurmamış olma şartları aranıyor.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılmak için 4 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta teşkilatını güçlendirmek amacıyla gerçekleştireceği zabıta memuru alımında başvuru süreci devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 40 zabıta memuru alımı yapılacak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; belirtilen başvuru belgelerini 4 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar Konevi Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram/Konya adresinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Adaylara evrak teslimi esnasında boy-kilo ölçümü yapılacaktır.

Adaylarda; Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi, Spor Yöneticiliği, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programları ile Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma Ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı ile; belirtilen KPSS puan türünden yeterli puanı almış olma, B sınıfı sürücü belgesine sahip olma, 30 yaşını doldurmamış olma şartları aranıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, zabıta memuru alımına ilişkin kadro bilgileri, başvuru şartları, istenilen belgeler ve sınav sürecine dair detaylı bilgilere https://www.konya.bel.tr/duyuru/ adresinden ulaşabiliyor.