Selçuklu Belediyesinin ilaçlama mesaisi sürüyor

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çevreye duyarlı biyosidal ürünlerle haftada en az bir kez yapılan ilaçlamaların yaşam konforunu artırdığını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü martta başlattığı ilaçlamayı ekime kadar sürdürürken, tüm mahallelerde Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanılıyor.

Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için haşere ve sinek ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına aldığı önlemleri artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sinek ve haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler Selçuklu genelinde her mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediye ekipleri ilaçlama için yoğun mesai harcıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilaçlama ekipleri ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

“Hemşehrilerimizin yaşam konforu için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşların yaz mevsimini daha rahat ve huzurlu geçirebilmeleri amacıyla ilaçlama çalışmalarının Selçuklu genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesi için mevsim şartlarının elverdiği ölçüde tüm mahallelerimizde haftada en az bir kez ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda kullandığımız kimyasal maddelerin çevreye ve doğadaki diğer canlılara zarar vermemesi konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. İlçe sakinlerimizin yaşam konforunu artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.