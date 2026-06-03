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Konya'da sahte altın alarmı! Ekipler harekete geçti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya'da sahte altın alarmı! Ekipler harekete geçti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin dört kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konya'da sahte altın alarmı! Ekipler harekete geçti

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Kaçan şüpheliler koordineli takiple yakalandı

Operasyonda diğer 3 şüphelinin ise geldikleri araçla ilçeden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, çevre ilçelerle koordinasyon neticesinde, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmayla kaçan kişiler 43 adet sahte altınla birlikte yakalandı. Şüphelilerin Beyşehir ilçesindeki bir kuyumcuya da sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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