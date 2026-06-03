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Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu

Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçete eden tutuklu psikiyatri uzmanı Doktor Ferit Karaduman'a verilen ceza belli oldu.

Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'da özel kliniğinde uyuşturucu etkili ilaç reçete eden psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Karaduman, geçen yıl başında emniyetin teknik takibi sonucu gözaltına alınmış ve tutuklanarak yargılanmaya başlanmıştı.
  • Doktor, mahkemedeki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürse de "uyuşturucu ticareti" suçundan mahkum oldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. 

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ferit Karaduman, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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'AMACIM İNSANLARI İYİLEŞTİRMEKTİ'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferit Karaduman, daha önceki duruşmalardaki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. 

Karaduman, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

 “Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen WhatsApp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu” 

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu Ferit Karaduman, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

DHA

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