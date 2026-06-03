Konya'da panik anları: Alevler evi sardı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ev yangını panik anlarına sebep oldu.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Kulu ilçesi Hisar Mahallesi'nde, muhtar Hamit Emektar'ın evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- • Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
- • Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar oluştu; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yangın, Kulu ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Hamit Emektar'ın evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.