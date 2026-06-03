Konya'da panik anları: Alevler evi sardı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ev yangını panik anlarına sebep oldu.

Konya'da panik anları: Alevler evi sardı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Kulu ilçesi Hisar Mahallesi'nde, muhtar Hamit Emektar'ın evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
  • Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
  • Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar oluştu; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangın, Kulu ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Hamit Emektar'ın evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Konya'da panik anları: Alevler evi sardı

Dumanları fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Konya'da panik anları: Alevler evi sardı

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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