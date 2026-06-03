Altın düşüşe geçti! 3 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
3 Haziran 2026 Çarşamba günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:
Gram Altın 6.635,00
Çeyrek Altın 11.250,00
Yarım Altın 22.500,00
Ata Cumhuriyet 45.600,00
22 Ayar Bilezik 6.341,00
18 Ayar Altın 5.368,00
14 Ayar Altın 4.362,00
Teklik Altın 44.800,00
Gremse Altın 111.250,00
Resat Altın 46.000,00
Hamit Altın 46.000,00