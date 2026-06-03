Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 3 Haziran Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.3 Haziran Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler:
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
AVÇİL ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU
(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)
235 73 33
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
NUREFŞAN ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU
(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI))
0542 139 52 61
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
EŞREFOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:250A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI 324 45 15)
324 45 49
4. BÖLGE (MERAM)
İZİ ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)
324 33 39
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
NADİR ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:48-50 SELÇUKLU
(MEDİCANA HASTANESİ YANI)
236 40 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
BERAT ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ VURAL APARTMANI 29A MERAM
(TREN İSTASYONU KARSISI)
322 92 33
7. BÖLGE (KARATAY)
LOKMAN HEKİM ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC GÖĞÜS VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
322 86 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AHENK ECZANESİ
AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ TOZLUKBELİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(14 NOLU ASM ARKASI)
247 97 47
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
FERDANE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)
249 99 30
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
İSTANBUL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ UMUTLU SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(BARBAROS KIZ ÖĞRENCİ YURDU, SALI PAZARI ARKASI)
255 27 55
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
DEMİRCİ ECZANESİ
BOSNA HERSEK MH. ELÇİBEY SK. NO:15F SELÇUKLU
(BOSNA HERSEK MAHALLESİ,BEŞFİDAN ARKASI, HİZMET CAMİİ KARŞISI)
261 00 09
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖNCÜ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77C MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
322 19 01