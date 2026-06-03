TÜİK'in açıkladığı kriterlere göre Konya'dan 1 ilçe listede

Bu listede Konya'dan Ereğli 158.010 nüfusuyla yer alırken, Alanya 371.547 kişiyle en kalabalık ilçe olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler sürerken, il olmaya en yakın ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe TÜİK’in belirlediği kriterlerden sonra belli oldu. NTV’nin haberine göre Nüfus yapısı, ekonomik potansiyeli ve coğrafi büyüklükleriyle bağlı bulundukları şehirlerin merkez ilçelerini dahi gölgede bırakan yerler için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen listeyi ve yasal haritayı güncelledi.

Buna göre Konya’dan kriterlere uyan tek ilçe ismi sık sık gündeme gelen Ereğli oldu. Listede Alanya 371 bin 547 kişilik nüfusuyla birinci sırada yer alırken Konya Ereğli 158 bin 10 kişilik nüfusu ile listede üst sıralarda bulunuyor.

KRİTER 100 BİN NÜFUS VE 30 KİLOMETRE

TÜİK, bir ilçenin il statüsüne yükselebilmesi için gerekli olan teknik ve yasal kriterleri net bir şekilde ortaya koydu. Kurumun belirttiği şartlar taşınmadığı sürece, yerel yönetimlerin ve vatandaşların il olma talepleri yasal süreçlere dahil edilemiyor. Buna göre Nüfus Barajı: Güncel nüfusu 100 binin altında olan ilçeler, diğer tüm şartları sağlasa dahi doğrudan listenin dışında kalıyor. Mesafe Barajı: Bağlı bulunulan mevcut il merkezine kara yoluyla 30 kilometreden daha yakın olan ilçeler, coğrafi bütünlük gerekçesiyle sürece dahil edilmiyor.

İşte il olma şartı taşıyan 24 ilçe

TÜİK kriterlerine tam uyum sağlayan ve kamuoyunda 82. il olmaya aday gösterilen 24 ilçe ve nüfusları şu şekilde listelendi:

Konya Ereğli (Konya): 158.010

Alanya (Antalya): 371.547

Tarsus (Mersin): 358.510

İnegöl (Bursa): 306.004

Yüksekova (Hakkari): 121.314

Midyat (Mardin): 125.791

Polatlı (Ankara): 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036

Kozan (Adana): 132.572

Ünye (Ordu): 135.914

Kahta (Adıyaman): 136.769

Ergani (Diyarbakır): 141.098

Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136

Nazilli (Aydın): 162.156

Cizre (Şırnak): 166.290

Bandırma (Balıkesir): 169.476

Erciş (Van): 170.209

Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000

Edremit (Balıkesir): 176.251

Fethiye (Muğla): 187.332

İskenderun (Hatay): 228.149

Manavgat (Antalya): 266.480

Siverek (Şanlurfa): 277.399

Çorlu (Tekirdağ): 306.939

