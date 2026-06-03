TÜİK'in açıkladığı kriterlere göre Konya'dan 1 ilçe listede
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus yoğunluğu, ekonomik hacmi ve coğrafi konumuyla bağlı olduğu şehirleri geride bırakan 'il adayı' ilçeleri listeledi.
Haberin Özeti
- • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il adayı olabilecek 24 ilçeyi belirledi; kriterler 100 bin nüfus ve il merkezine 30 km mesafe.
- • Bu listede Konya'dan Ereğli 158.010 nüfusuyla yer alırken, Alanya 371.547 kişiyle en kalabalık ilçe olarak öne çıkıyor.
- • Nüfus ve coğrafi büyüklükleriyle bağlı oldukları şehirleri geride bırakan bu ilçeler, 82. il olma beklentisi taşıyor.
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler sürerken, il olmaya en yakın ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe TÜİK’in belirlediği kriterlerden sonra belli oldu. NTV’nin haberine göre Nüfus yapısı, ekonomik potansiyeli ve coğrafi büyüklükleriyle bağlı bulundukları şehirlerin merkez ilçelerini dahi gölgede bırakan yerler için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen listeyi ve yasal haritayı güncelledi.
Buna göre Konya’dan kriterlere uyan tek ilçe ismi sık sık gündeme gelen Ereğli oldu. Listede Alanya 371 bin 547 kişilik nüfusuyla birinci sırada yer alırken Konya Ereğli 158 bin 10 kişilik nüfusu ile listede üst sıralarda bulunuyor.
KRİTER 100 BİN NÜFUS VE 30 KİLOMETRE
TÜİK, bir ilçenin il statüsüne yükselebilmesi için gerekli olan teknik ve yasal kriterleri net bir şekilde ortaya koydu. Kurumun belirttiği şartlar taşınmadığı sürece, yerel yönetimlerin ve vatandaşların il olma talepleri yasal süreçlere dahil edilemiyor. Buna göre Nüfus Barajı: Güncel nüfusu 100 binin altında olan ilçeler, diğer tüm şartları sağlasa dahi doğrudan listenin dışında kalıyor. Mesafe Barajı: Bağlı bulunulan mevcut il merkezine kara yoluyla 30 kilometreden daha yakın olan ilçeler, coğrafi bütünlük gerekçesiyle sürece dahil edilmiyor.
İşte il olma şartı taşıyan 24 ilçe
TÜİK kriterlerine tam uyum sağlayan ve kamuoyunda 82. il olmaya aday gösterilen 24 ilçe ve nüfusları şu şekilde listelendi:
Konya Ereğli (Konya): 158.010
Alanya (Antalya): 371.547
Tarsus (Mersin): 358.510
İnegöl (Bursa): 306.004
Yüksekova (Hakkari): 121.314
Midyat (Mardin): 125.791
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kozan (Adana): 132.572
Ünye (Ordu): 135.914
Kahta (Adıyaman): 136.769
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Nazilli (Aydın): 162.156
Cizre (Şırnak): 166.290
Bandırma (Balıkesir): 169.476
Erciş (Van): 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
Fethiye (Muğla): 187.332
İskenderun (Hatay): 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlurfa): 277.399
Çorlu (Tekirdağ): 306.939