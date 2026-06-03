Konya'da engel tanımayan azmin zaferi

Mehmet Emin, "Engelli olmak hiçbir şeye engel değil" mesajını vererek arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti ve şimdi iş aradığını dile getirdi.

İlkokuldan itibaren ailesinin desteğiyle okula taşınan Uzer, tekerlekli sandalyesi ve azmiyle eğitimini tamamlayarak gurur kaynağı oldu.

İki yıl önce girdiği YKS'de elde ettiği puanla okul birincisi kontenjanı ile bölümünü kazanan Uzer, tekerlekli sandalyesiyle gösterdiği azim ve kararlılıkla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Uzer, mezuniyet töreninde büyük mutluluk yaşadı. Karapınarlı Mehmet Emin Uzer’in eğitim yolculuğu kolay geçmezken, ilkokuldan itibaren annesi Sevgi ve babası Gürsel Uzer tarafından okula taşınarak getirildi. Her zaman aile desteği sayesinde engelleri aşan Mehmet Emin, yaz-kış, bazen annesinin sırtında, bazen babasının yardımıyla okuluna ulaştı.

ENGELLİ OLMAK HİÇBİR ŞEYE ENGEL DEĞİL

Mezuniyet sevincini paylaşan Mehmet Emin Uzer, "Bedensel engelli olmak hiçbir şeyi başaramamak anlamına gelmez. Arkadaşlarıma da örnek olduğumu düşünüyorum. Ailem ve arkadaşlarım sürekli yanımdaydı; bana çok destek oldular. Olmasalardı bunları başaramazdım. Engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Hayatı güzellikleriyle yaşayın, basit şeyleri kafanıza takmayın. Şimdi iş arıyorum ve bilgi birikimimi burada değerlendirmek istiyorum" dedi.

ENGEL, AZİMLİ BİR ÇOCUĞUN ÖNÜNÜ KESEMEZ

Annesi Sevgi Uzer de, "Bugüne kadar geldiğimiz yol çok anlamlı. İlkokuldan beri birlikte çalıştık, zoru başardık ve mutluyuz. Hiçbir engel, azimli bir çocuğun önünü kesemez" diyerek gururunu dile getirdi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, Mehmet Emin’in başarılarını övgüyle anlatarak, "Okulumuza birincilik kontenjanı ile gelmiş bir öğrencimizdi. Bedensel engeline rağmen diğer öğrencilere örnek davranışlar sergiledi ve TÜBİTAK projelerinde danışmanlık yapmamıza katkıda bulundu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

