Konya Seydişehir'de salon dolduran seminer

Millet Bahçesi çok amaçlı salonunda Seydişehir Belediyesinin davetlisi olarak ilçeye gelen Aker Kartal seminerine eğitimciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sınavlara hazırlıkta motivasyonun öneminin çok büyük olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Moral ve motivasyon başarının anahtarıdır. Başarı yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda kararlılık, disiplin ve güçlü bir motivasyonla elde edilir. Hedeflerine ulaşan bireyler, karşılaştıkları zorlukları bir engel olarak değil, gelişim fırsatı olarak görürler. Bu nedenle siz öğrencilerimizin ve gençlerimizin öz güvenlerini artıracak, çalışma azimlerini güçlendirecek her türlü eğitim faaliyetini belediye olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bizler de Seydişehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

SINAVDA BAŞARI TEKNİKLERİ ANLATILDI

Salonun tamamen dolduğu etkinlikte katılımcılar programı büyük bir dikkatle takip ederken, seminer boyunca oldukça yoğun ve verimli bir atmosfer oluştu. Öğrenciler motivasyon, paragraf teknikleri ve sınav sürecine yönelik önemli bilgiler edinirken aynı zamanda motivasyonlarını artırma fırsatı yakaladı.

Seminer boyunca Aker Kartal, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin doğru çalışma yöntemlerini benimsemeleri, hedef belirlemeleri ve motivasyonlarını korumaları konularında önemli paylaşımlarda bulundu.

Öğrencilerin eğitim hayatında karşılaşabilecekleri zorluklara değinen Kartal, kendi deneyimlerinden örnekler vererek dikkat edilmesi gereken kuralları anlatırken seminerde öğrenciler motivasyon açısından da önemli kazanımlar elde etti.

Program sonunda Aker Kartal öğrencilerin kendine yönelttiği soruları cevaplayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

