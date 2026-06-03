Konya'da bisiklet sezonu açıldı: Uzmanından kritik uyarı!

Konya'da bisiklet sezonu açılırken, uzmanlar kazaları önlemek için bisikletlerin 6 ayda bir bakımının ve satın alırken profesyonel montajın önemini vurguluyor.

Bisiklet kullanıcıları için güvenlik ve sürüş konforunun korunması amacıyla düzenli bakım büyük önem taşıyor. Ustalar, bisikletlerin altı ayda bir yapılacak periyodik bakımlarının, sürüş güvenliği, konfor ve parça ömrü açısından kritik olduğunu belirtiyor. Bisiklet satıcıları ise bisikletin alınacağı zaman profesyonel kişilerden destek alınmasını tavsiye ediyor.

Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Bardakçı, bütün bisiklet kullanıcılarının 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı. Bardakçı, "Bisiklet, her açıdan şehir içinde çok kısa zamanda gidecekleri yere ulaşım açısından zamandan tasarruf sağlayan, maddiyat olarak tasarruf sağlayan, sağlık olarak tasarruf sağlayan, insanlara çok büyük faydaları olan bir ulaşım aracı.

Korona virüsten sonra Konya'mızda ve Türkiye'de bisiklet kullanımı çoğaldı. Bisiklet sürücüleri, motosiklet sürücüleri, trafikte yolun en sağını kullanmaları, özellikle bisiklet yolu kullanmaları büyük önem arz ediyor.

Ayrıca diğer araç kullanıcılarının da motosikletin ve bisikletin özellikle bisikletin Karayolları Trafik Kanunu'nda bir ulaşım aracı olduğunu unutmamaları gerekir. Karayolları Trafik Kanunu'nda bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve kara yolunda yolun en sağ şeridini kullanmaları gerektiğini söyler.

Bu yüzden diğer sürücülerin özellikle bisikletlilerin trafikte olan haklarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor. Konya'mızda bisiklet yollarına diğer sürücülerin otomobillerini, diğer araçlarını park etmemeleri lazım.

Bu yollar bisiklet ve motosiklet sürücüleri için ayrılmış yollardır. Trafik kurallarına bu sürücülerin riayet etmesi, bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kasklarını mutlaka takmaları, trafik ışık ikaz ve levhalarına mutlaka uymaları gerekir.

Anne babaların da çocuklarını trafiğin sık olduğu yerlerde değil de trafik eğitim parklarında, çocukların parklarda sürüş alanları var, bisiklet yolları var, çocuklarını orada eğitmeleri, orada bisiklet kullanmalarını sağlamaları gerekiyor" dedi.

“Bisikletin kurulması, vites ve fren ayarının yapılması çok elzem güvenlik tedbirlerindendir”

Bisiklet alınacağı zaman profesyonel kişilerden destek alınmasını tavsiye ettiklerini belirten bisiklet satıcısı İlhan Tomaslar, "Marketlerden alınan bisikletlerde genel olarak daha ekonomik diyeyim, parça ve bilinmeyen birtakım markalardan esinlenerek ürünler satılmakta. Bu da sürüş güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Ayrıca bisiklet eğer bisiklet dükkanından alınmamışsa bile mutlaka montaj aşamasında profesyonel bir destek alınmalı. Bisikletçilerde montajının yapılması çok önemlidir. Bu bisikletin kurulması, vites ayarının yapılması, fren ayarının yapılması çok elzem güvenlik tedbirlerindendir.

Bisikletçilerimizin bu bisikletleri kullanırken de kendi güvenliğini asla bırakmaması gerekir. Bir kask bunun için çok önemlidir. Işıklandırma yani reflektör dediğimiz ya da ön arka ışıklandırma dediğimiz sinyalizasyon bir bisiklet için çok önemlidir. Bunların asla göz ardı edilmemesi gerekir.

Hem kendi güvenliği için hem de trafikte bulunduğu süre içerisindeki sürüş güvenliğini tehlikeye atmaması için bunlar yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Nasıl bir araba yapılıyorsa bisiklet de belli bir zaman sonra bakım yapılması gerekiyor”

Bisiklet tamircisi Ali Navruz da, "Konya'nın mevsimi gereğince 6 ay yattığı zaman tabii bazı yerler küfleniyor.

İster istemez açık yerde duranlar daha çok yağmur, kar gördüğü zaman bunlar işte 3. ve 4. ay yani sezonun başında komple bir elden geçmesinde fayda var.

Yani hem frenler ayarlanmış oluyor hem vitesler ayarlanmış oluyor hem de göbek bakımları yapılıyor. Hem sürüşü hem hareketlilik hem de bisikletin güvenliği açısından bu şekilde biz geldiği zaman bakımları yapıyoruz.

Paslanma olayı çok etkilemez ama tabii görüntüyü bozduğundan dolayı biz o pasları da elimizden geldiği kadar çözüyoruz. Veyahut da onların yenisini takıyoruz. Ama boya kısmında boya yaptırmak gerekiyor.

Nikelaj aksamında olanları da biz mümkün mertebe değiştiriyoruz, yenisine bakıyoruz. Nasıl bir araba yapılıyorsa bisiklet de belli bir zaman sonra bakım yapılması gerekiyor.

Çünkü fren telleri paslanıyor veya fren pabuçlarında aşınma meydana geliyor veya diskli olanlarda balatalarda aşınma meydana geliyor. Biz bunları değiştirmek suretiyle bisikleti güvenli bir hale getirmiş oluyoruz. Bu şekilde müşteri de memnun kalmış oluyor" diye konuştu.