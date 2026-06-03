Vali Akın Akşehir'de zarar gören bölgeleri inceledi

İlk olarak Akşehir Kaymakamlığında, Vali Akın başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sahada yürütülen müdahale faaliyetleri, hasar tespit çalışmaları ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen hizmetler ele alındı.

Toplantının ardından yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Akın, devam eden çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Afetten etkilenen vatandaşlarımızla da bir araya gelen Vali Akın, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Akın, yapılan tespitler sonucunda ilçe merkezindeki 9 mahallede bulunan ev, iş yeri ve müştemilatlarda su baskınları meydana geldiğini belirtti. Ayrıca 7 mahalledeki tarım alanlarının yoğun yağış ve doludan etkilendiğini belirten Vali Akın, yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre 2330 dekar meyve bahçesi, 900 dekar çilek üretim alanı ve 2800 dekar hububat tarlası olmak üzere toplam 6.030 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldiğinin tespit edildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Akın, meydana gelen olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.