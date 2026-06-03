Konya AKOM'a uluslararası ödül

Bu ödül, Konya'nın afet öncesi ve sonrası dijital iletişimdeki yenilikçi yaklaşımını uluslararası düzeyde tescilledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) afet iletişimi alanındaki örnek çalışmaları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği iş birliği ile 1. Uluslararası Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kongresi’nde ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi AKOM’un ilk kez düzenlenen kongrede sunduğu “Afetlerde Dijital İletişim Stratejileri: Konya AKOM Sosyal Medya Uygulamaları” başlıklı bildiri, kongre düzenleme kurulu tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

AKOM ÖRNEK GÖSETERİLDİ

Bildiride, AKOM’un afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlerde yürüttüğü dijital iletişim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bilinçlendirme, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları; erişim, görüntülenme ve etkileşim verileriyle birlikte değerlendirilerek yerel yönetimler açısından örnek bir dijital afet iletişim modeli olarak örnek gösterildi.

Konya AKOM’un özellikle kriz dönemlerinde hızlı, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamaya yönelik iletişim stratejilerinin, vatandaşların afetlere hazırlık düzeyinin artırılmasına ve afet farkındalığının güçlendirilmesine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Uluslararası kongrede verilen bu anlamlı ödül, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin afet yönetimi ve dijital iletişim alanında ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşımın ve kurumsal birikimin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi