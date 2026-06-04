Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Haziran Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 4 Haziran Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler:
1. BÖLGE (SELÇUKLU) AVÇİL ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU
(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)
235 73 33
2. BÖLGE (SELÇUKLU) NUREFŞAN ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU
(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI))
0542 139 52 61
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) EŞREFOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:250A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI 324 45 15)
324 45 49
4. BÖLGE (MERAM) İZİ ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)
324 33 39
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) NADİR ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:48-50 SELÇUKLU
(MEDİCANA HASTANESİ YANI)
236 40 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) BERAT ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ VURAL APARTMANI 29A MERAM
(TREN İSTASYONU KARSISI)
322 92 33
7. BÖLGE (KARATAY) LOKMAN HEKİM ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC GÖĞÜS VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
322 86 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU) AHENK ECZANESİ
AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ TOZLUKBELİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(14 NOLU ASM ARKASI)
247 97 47
9. BÖLGE (SELÇUKLU) FERDANE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ NO:5H SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR AVM İKİZ KULELER ARKASI AKÇARŞI)
249 99 30
10. BÖLGE (SELÇUKLU) İSTANBUL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ UMUTLU SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(BARBAROS KIZ ÖĞRENCİ YURDU, SALI PAZARI ARKASI)
255 27 55
11. BÖLGE (SELÇUKLU) DEMİRCİ ECZANESİ
BOSNA HERSEK MH. ELÇİBEY SK. NO:15F SELÇUKLU
(BOSNA HERSEK MAHALLESİ,BEŞFİDAN ARKASI, HİZMET CAMİİ KARŞISI)
261 00 09
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) ÖNCÜ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77C MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
322 19 01