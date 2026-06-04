Konya'da huzurevinde lezzetler yarıştı

Konya'da huzurevinde 'Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Konya'da huzurevinde lezzetler yarıştı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya Meliha Ercan Huzurevi'nde, "Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı" temalı bir yemek yarışması başarıyla gerçekleştirildi.
  • Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemini vurguladı.
  • Yarışmada hazırlanan lezzetler jüri tarafından değerlendirildi ve tüm katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen yarışmada, yaşlı bireyler mutfak kültürlerini sofraya yansıttı. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Konya'da huzurevinde lezzetler yarıştı

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Yarışmada birbirinden farklı lezzetlerin hazırlandığını vurgulayan Topal, "Büyüklerimizin bilgi, tecrübe ve kültürel mirası toplumumuz için çok kıymetlidir. Onların mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konya'da huzurevinde lezzetler yarıştı

Katılımcılar tarafından hazırlanan lezzetler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi. Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
 

AA

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