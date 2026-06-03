Kültürel miras Karatay'da yaşatıldı

Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović ve diğer yetkililer, halk oyunlarının kültürel değerleri geleceğe taşıdığını vurguladı.

Şenlikte Karatay ve Meram'dan 5 okulun öğrencileri ile Afyon ve Eskişehir'den gelen ekipler, kültürel mirasımızı yaşatan gösteriler sundu.

Karatay Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Şehir Parkı'nda "Karatay Halk Oyunları Şenliği"ni başarılı bir şekilde düzenledi.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karatay Şehir Parkı’nda, Karatay Halk Oyunları Şenliği düzenlendi. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve gün boyu süren etkinlikler vatandaşların beğenisini topladı.

Şenlikte İzzet Bezirci İlkokulu, Aynur Kasabalı İlkokulu, Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu, Fuat Sezgin Ortaokulu ve Meram ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri sahne aldı.

Afyon ve Eskişehir’den gelen halk oyunları ekipleri de performanslarıyla programa ayrı bir renk kattı. Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, halk oyunlarının milletin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve yaşam biçimini gelecek nesillere aktaran en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Anadolu’nun her yöresinde farklı renklerle hayat bulan halk oyunlarının birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kılca, öğrencilerin sahnede yalnızca bir gösteri sunmadıklarını, aynı zamanda kültürel mirası yaşatarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduklarını söyledi.

DEĞERLER YENİ NESİLLERE AKTARILIYOR

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise milletleri ayakta tutan en önemli unsurların kültürel değerler olduğunu vurguladı. Bayrak, milli marş, dil ve inanç gibi değerlerin yanı sıra gelenek ve görenekler, örf ve adetler, sanat, kültür ve folklorun da milletleri millet yapan temel unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Kayacılar, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Hırvatistan’ın Türkiye Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović da çocukların toplumların en değerli varlığı olduğunu ifade ederek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ülkelerinin, şehirlerinin ve toplumlarının kültürel değerlerini tanıtmanın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Cvitanović, Karatay’da düzenlenen bu etkinlikte kültürel mirasın yaşatılması adına ortaya konulan çabanın takdire şayan olduğunu belirtti.

Şehir yöneticileri, eğitim kurumları ve ilgili kuruluşların bu amaç doğrultusunda bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cvitanović, bu çalışmaların geleceğin inşasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

KÜLTÜREL MİRAS YANSITILDI

Son olarak konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, halk oyunlarının geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek geleneksel değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Ayhan, festivale katılarak etkinliğe destek veren tüm vatandaşlara da şükranlarını sundu. Kaymakam Ayhan, Halk Oyunları Şenliği’nin köklü kültürel değerlere katkı sağlamasını temenni ederek programa katılan tüm ekiplere başarılar diledi.

Programa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hırvatistan’ın Türkiye (Ankara) Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve çok sayıda davetli katıldı.