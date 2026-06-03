Konya Orman Müdürlüğü koordinasyona katıldı

‘Orman Yangınlarıyla Daha Etkin Mücadele İçin Alınabilecek Tedbirler, 2026 yılı yangın sezonu çalışmaları ve önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi’ başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Bekir Karacabey'in yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ile merkez ve taşra teşkilatlarının birim yöneticileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda araç ve ekipman kapasitesi, personel durumu, yangınlara müdahale süreleri, eğitim faaliyetleri, hava ve kara unsurlarının koordinasyonu ile yüksek risk taşıyan bölgelerde uygulanacak ilave tedbirler konuşuldu. Yaz döneminin başlaması nedeniyle yangınla mücadele faaliyetlerinin daha yoğun ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, önceki toplantılarda alınan kararların sahadaki uygulama durumu gözden geçirilerek karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Karşılıklı değerlendirmeler, öneriler ve iyi niyet temennileri ile toplantı sona erdi.

