Koyuncu Grup'tan ülke ekonomisine yeşil katkı

Enerji Müdürü Salih Koyuncu yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Kurulduğu 1966 yılından bu yana büyüyen iş hacmi ve yeni sanayi kolları ile birlikte Konya’nın önemli değerlerinden biri haline gelen Koyuncu Grup, büyümeyi sadece rakamlarla sınırlı kalmayıp sürdürülebilirlik ilkesi ile taçlandırmak ve tabiatla barışık bir şekilde ilerleyişini sürdürmek istiyor. Bu hedef ve amaç doğrultusunda Koyuncu Grup yaptığı temiz enerji yatırımı ile adeta güneşle ortaklık kurdu. Enerjisini güneşten alan Koyuncu Grup, enerji alanında güneşle büyüyor.

Koyuncu açıklamasında, “Bu dönüşümün merkezinde "Güneş ile Büyümek" sloganı var. Bizim için bu sadece bir slogan değil, bir büyüme politikası. Coğrafyamızın sunduğu potansiyeli, ülkemizin iklim ve çevre hedefleriyle birleştiriyoruz. Büyümek için ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan, yani güneşten karşılama önceliğimizi sürdürülebilirlik ilkelerimizin en tepesine koyduk. Vizyonumuz; 1966’dan gelen sanayi tecrübemizi güneşin sınırsız gücüyle birleştirerek, karbon nötr bir gelecekte Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön veren lider bir enerji ekosistemi inşa etmektir. Misyonumuz ise; en ileri teknolojiyi kullanarak, yüksek katma değerli ve çevreci enerji projelerini hayata geçirmek; üretim tesislerimizin enerji ihtiyacını tamamen yerli kaynaklarla karşılayarak operasyonel mükemmelliği doğaya saygı ile bütünleştirmektir. Kesinlikle.

Gerçekleştirdiğimiz her megavatlık yatırım, aslında ülkemize ve milletimize olan bağlılığımızın en somut tezahürüdür. Biz bu toprakların gücüne inanıyoruz. Ülkemizin parlayan güneşiyle birlikte büyümeyi, vatanımıza ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz.” dedi.

Çözüm ortaklarıyla ilgili konuşan Koyuncu, “Sürdürülebilir enerji sadece panel kurmakla bitmiyor; o sistemin her an en yüksek verimle çalışması gerekiyor. Bu noktada, enerji sektörünün lideri olan iştirakimiz INSOS Enerji A.Ş. ile çalışıyoruz. INSOS, sadece kurulumda değil, bakım-onarım ve uzaktan izleme konularında sektörün öncü çözüm ortağıdır. Tüm santrallerimizi en ileri teknolojiye sahip yazılımlarla saniye saniye takip ediyor, verimlilik analizlerini yapıyorlar. INSOS ekiplerimize yürekten bir teşekkür borçluyuz. Kavurucu sıcaktan dondurucu soğuğa, en zorlu arazi koşullarında bile sergiledikleri azim ve fedakarlık takdire şayandır. Teknik bilgiyi sahadaki alın teriyle birleştiren INSOS çalışanlarımızın bu adanmışlığı olmasaydı, bu devasa tesisleri bu kalitede ayağa kaldıramazdık. Onların bu emeği ve profesyonelliği, grubumuzun en büyük gurur kaynaklarından biridir. Attığımız her adım ülkemizin enerji bağımsızlığı hedefine doğrudan hizmet ediyor. Kendi enerji kaynağımızı üretmek, dışa bağımlılığımızı azaltmak adına milli bir görevdir. Kasım ayında Bilecik-1 devreye girdiğinde toplam kurulu gücümüz 33,219 MWp seviyesine ulaşacak. Bu enerjiyle öncelikle Koyuncu Tuz ve Klor Alkali tesislerimizin, ardından da Koyuncu Sodyum Sülfat tesisimizin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Ancak durmayacağız; portföyümüze ekleyeceğimiz daha büyük projelerle bu katkımızı katlayarak artıracağız. Toplam kapasitemiz yıllık 48.000 evin ihtiyacına eş değer temiz enerji üretecek. Bu da doğada yıllık 5 milyon ağacın karbon yakalama kapasitesine denk geliyor. Küresel ısınmaya karşı duran, çevresiyle barışık ve güneş ile büyüyen bir grup olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”şeklinde konuştu.