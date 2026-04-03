Selçuklu U19 liderliğe yükseldi

TFF U19 Gelişim Lig 5. Grup’ta mücadele eden Selçuklu Belediyespor, 26. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Isparta 32 Spor’u 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Mavi-beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golleri Ekrem Can Erdem, Samet Dikmen ve Resul Gündüz kaydetti. Selçuklu Belediyespor bu önemli zaferle puanını 62’ye çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Isparta ekibi ise ikinci sıraya geriledi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yüksek tempoda geçen mücadelede oyun disiplininden kopmayan, son ana kadar kazanma arzusunu sahaya yansıtan sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Kalan maçlarda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Selçuklu Belediyespor, 27. hafta maçında ise dördüncü sıradaki Muğlaspor’a konuk olacak. 5 Nisan Pazar günü oynanacak müsabaka saat 13.00’de başlayacak.