Konyaspor'un Rizespor maçının 11'i belli oldu

Konyaspor'da 11 belli oldu! Palut'tan Beşiktaş rotasyonu
Konyaspor, Süper Lig'in 32.haftasında bugün saat 17.00'de deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların Rizespor karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Teknik Direktör İlhan Palut, ligde daha fazla şans verdiği oyuncuların bir çoğunu Rize'ye götürmedi. U19 takımında forma giyen birçok isim maç kadrosunda yer alıyor. Palut, kupa yarı finaline 5 Mayıs'taki deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde kadroda ciddi revizyon yaptı.
Konyaspor’da Adil Demirbağ, Adama Nagalo, kart cezalısı Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka ve Blaz Kramer kupadaki Beşiktaş karşılaşması düşünülerek Rize’ye getirilmedi. Konyaspor'un Rizespor karşısındaki 11'i şöyle: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Bazoer, Yasir, Arif, Jinho, Bjorlo, Svendsen, Olaigbe, Diogo.