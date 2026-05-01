Rizespor-Konyaspor (3-2) maç özeti

İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Augusto, Sowe.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Uğurcan, Bazoer, Yasir, Arif, Jin-ho, Morten, Sander, Diogo, Olaigbe.

CANLI ANLATIM

Maç Tamamlandı [3-2]

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Çaykur Rizespor: 3 - Tümosan Konyaspor: 2

90'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yhoan Andzouana tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

89'

Asist (Tümosan Konyaspor)

Golün asistini yapan isim Eren Cemali Yağmur.

89'

Gol [3-2] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Yhoan Andzouana, farkı 1'e indiren golü atıyor.

89'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Enis Bardhi hakem Ömer Turtay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88'

Oyuna Girme (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ali Sowe çıkıyor ve yerine Muhamed Buljubasic oyuna giriyor.

83'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Sander Svendsen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

81'

Oyuna Girme (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samet Akaydin çıkıyor ve yerine Emir Ortakaya oyuna giriyor.

81'

Oyuna Girme (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ibrahim Olawoyin çıkıyor ve yerine Halil Dervişoğlu oyuna giriyor.

80'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Riechedly Bazoer oyundan çıkarken Eren Cemali Yağmur oyuna giren isim.

77'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Sander Svendsen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

75'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Yhoan Andzouana altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

73'

Ofsayt (Çaykur Rizespor)

Giannis Papanikolaou ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

72'

Oyuna Girme (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Taylan Antalyalı çıkıyor ve yerine Giannis Papanikolaou oyuna giriyor.

72'

Oyuna Girme (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Loide Augusto çıkıyor ve yerine Muhammet Taha Şahin oyuna giriyor.

72'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yasir Subaşı çıkıyor ve yerine İsmail Esat Buğa oyuna giriyor.

71'

İsabetsiz Şut (Çaykur Rizespor)

Casper Hojer ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

68'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Jo Jin-Ho, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

65'

Gol [3-1] (Çaykur Rizespor)

GOL! Loide Augusto ile Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarıyor.

63'

İsabetli Şut (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor için Loide Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

62'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diogo Goncalves çıkıyor ve yerine Marko Jevtovic oyuna giriyor.

62'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Uğurcan Yazğılı çıkıyor ve yerine Rayyan Baniya oyuna giriyor.

62'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kazeem Olaigbe çıkıyor ve yerine Enis Bardhi oyuna giriyor.

58'

Asist (Çaykur Rizespor)

Qazim Laci, gol pasını veren isim.

58'

Gol [2-1] (Çaykur Rizespor)

GOL! Adedire Mebude takımını öne geçiren golü atıyor.

56'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Diogo Goncalves tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

55'

İsabetli Şut (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor için Loide Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

51'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Yhoan Andzouana için ofsayt bayrağı kalkıyor.

47'

Engellenen Şut (Çaykur Rizespor)

Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Taylan Antalyalı

2.Yarı Başladı [1-1]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

1. Yarı Tamamlandı [1-1]

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

45'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Uğurcan Yazğılı

45'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor, Diogo Goncalves ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

44'

İsabetsiz Şut (Çaykur Rizespor)

Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Ali Sowe

40'

Ofsayt (Çaykur Rizespor)

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Taylan Antalyalı

40'

Engellenen Şut (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Adedire Mebude tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

39'

Engellenen Şut (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımı Loide Augusto ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Loide Augusto tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

33'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Rakip sahanın ilk metrelerinde Sander Svendsen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

31'

Sarı Kart (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor takımında Loide Augusto hakem Ömer Turtay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Jo Jin-Ho, sarı kart görüyor.

27'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Diogo Goncalves ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

26'

İsabetsiz Şut (Çaykur Rizespor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Adedire Mebude, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

18'

Gol [1-1] (Çaykur Rizespor)

GOL! Çaykur Rizespor takımında golün adı Qazim Laci.

18'

Engellenen Şut (Çaykur Rizespor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

16'

Gol [0-1] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Jo Jin-Ho Tümosan Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

16'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Sander Svendsen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

9'

İsabetli Şut (Çaykur Rizespor)

Çaykur Rizespor için Qazim Laci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

9'

Korner (Çaykur Rizespor)

Qazim Laci ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

3'

İsabetsiz Şut (Çaykur Rizespor)

Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ali Sowe

2'

İsabetsiz Şut (Çaykur Rizespor)

Adedire Mebude altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1'

Maç Başladı

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.