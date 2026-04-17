Konyaspor, saldırıda vefat edenleri unutmadı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonucu 9’u öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 10 kişi vefat etmişti. Konyaspor Kulübü, saldırıda vefat edenleri unutmadı.

Yeşil-beyazlı kulüp, deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçında ısınmaya Kahramanmaraş'ta okula yapılan silahlı saldırıda vefat eden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerinin isimlerinin yazılı olduğu siyah tişört ile çıktı. Öte yandan Konyaspor ve Antalyasporlu oyuncular, sahaya ‘Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun” yazılı pankartla çıktı.