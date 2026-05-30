Konyaspor, Palut'la lige tutundu

Konyaspor, Trendyol 2025-2026 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamladı. Çalkantılı geçen sezonda bir ara düşme endişesine kapılan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör İlhan Palut ile kendine geldi ve ligde kalmayı başardı. Anadolu Kartalı, ligde kalmanın yanı sıra Türkiye Kupası’nda da Trabzonspor ile final oynadı. Konyaspor, finalde rakibine 2-1 mağlup olarak tarihinde ikinci kez çıktığı finalde hüsran yaşasa da final başarısıyla alkış aldı.

Konyaspor’da, 2025-2026 sezonunda 3 farklı teknik direktör görev yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte, Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Uçar’ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, ligde çıktığı maçlarda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası Çağdaş Atan ile de yollarını ayırdı. Atan, görev yaptığı süreçte Anadolu Kartalı’na galibiyet sevinci yaşatamadı.

Daha sonra eski teknik direktörü İlhan Palut ile yeniden anlaşan Konyaspor, Palut yönetiminde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İlhan Palut, takımı 14. sıradan alıp sezon sonunda 9. sıraya taşımayı başardı. Bu maçların üçü ise kupada finale çıkılmasının ardından yedek ağırlıklı kadrolarla çıkılan müsabakalar olması dikkati çekiyor. Ayrıca İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı geçerek finale yükselme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, finalde ise Trabzonspor’a boyun eğdi.