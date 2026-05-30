Konyaspor'un penaltı karnesi nasıl?

Süper Lig'de toplam 90 penaltı kararı verilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 9'ar penaltıyla en çok penaltı kazanan takımlar oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda hakemler, 90 kez penaltı noktasını işaret etti. Konyaspor ligde kazandığı 5 penaltıyı da gole çevirdi. Yeşil-beyazlıların aleyhine ise 4 kez penaltı düdüğü çalınırken, bunların 2’si golle sonuçlandı. Konyaspor geride kalan sezonda ligde penaltı kaçırmazken, Türkiye Kupası finalinde ise kaçırdığı penaltıyla kupadan oldu. 22 Mayıs Cuma günü Trabzonspor ile oynanan final maçının ikinci yarısında penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, Bardhi ile bu atıştan yararlanamadı ve Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürme şansını değerlendiremedi.

Süper Lig’de sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım ise Antalyaspor oldu.