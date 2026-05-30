Konya temsilcisi ilki başardı!

Kırmızı-beyazlılar, İzmir'deki finalde Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldızspor'u 1-0 mağlup ederek bu tarihi başarıyı elde etti.

Geride kalan 2025-2026 futbol sezonunu Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geçiren Konya temsilcilerinden 1922 Akşehirspor, sezonu şampiyon tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun son haftasında lider olarak play-off finaline, sonrasında ise final oynadı. Finalde Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldızspor ile İzmir’de kozlarını paylaşan 1922 Akşehirspor, rakibini 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig’e yükseldi.

1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan ilk Konya temsilcisi oldu. Konya futbolu, geçmiş dönemlerde birçok kez alt liglerde takımlar bulundururken; 2010 yılında kurulan Bölgesel Amatör Lig’de bir türlü şampiyonluk yaşayamamıştı. 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında play-off aşamasında yer alan Sarayönü Belediyespor 3. Lig’in kapısından dönerken, 2018-2019 sezonunda Akşehirspor, 2024-2025 sezonunda ise Ereğlispor final maçlarını kaybederek profesyonel lig biletlerini rakiplerine kaptırmıştı. 1922 Akşehirspor, 3. Lig’e adını yazdırarak BAL Ligi’nde bu makus talihi kırdı ve hem camiayı hem de Konya’yı sevince boğdu.