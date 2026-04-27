Konyaspor, Meler ile kaç kez kazandı?

Konyaspor-Trabzonspor maçında düdük çalacak olan hakem Halil Umut Meler, yeşil-beyazlı ekibimizin 24. maçını yönetecek

Konyaspor, Meler ile kaç kez kazandı?
Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Tümosan-Konyaspor maçında görev yapacak olan İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, Anadolu Kartalı’nın 24. kez maçında düdük çalacak. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda bugün oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Anadolu Kartalı, 39 yaşındaki Halil Umut Meler’in daha önce yönettiği 23 resmi maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 15 maçta hakem olarak görevlendirilen Halil Umut Meler, Konyaspor'un evinde 2-1 kaybettiği Alanyaspor, deplasmanda 2-1 kazandığı Gençlerbirliği ve 2-2 berabere kaldığı Samsunspor karşılaşmalarını yönetti. Trabzonspor ise Halil Umut Meler’in daha önce düdük çaldığı 34 mücadelede; 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Halil Umut Meler, Konyaspor’un son olarak deplasmanda oynadığı Samsunspor maçını yönetmiş ve son dakikada ev sahibi lehine verdiği anlamsız penaltıyla yeşil-beyazlıların tepkisini çekmişti.

Türk sporu başarıdan başarıya koştu!
Hüseyin Turgut

Vali Akın, Bakan Yardımcısı Özçelik’i ağırladı
Konya'da rekor ilgi: Başkan Altay herkese teşekkür etti
Kapanış Konya’da! Rakip: Trabzon Hedef: 3 puan
Konya’da alevler yükseldi: 6 kişilik aile evsiz kaldı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 27 Nisan Pazartesi
Konya'da tarlasında yaralı buldu