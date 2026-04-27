Konyaspor, Meler ile kaç kez kazandı?

Tümosan-Konyaspor maçında görev yapacak olan İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, Anadolu Kartalı’nın 24. kez maçında düdük çalacak. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda bugün oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Anadolu Kartalı, 39 yaşındaki Halil Umut Meler’in daha önce yönettiği 23 resmi maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 15 maçta hakem olarak görevlendirilen Halil Umut Meler, Konyaspor'un evinde 2-1 kaybettiği Alanyaspor, deplasmanda 2-1 kazandığı Gençlerbirliği ve 2-2 berabere kaldığı Samsunspor karşılaşmalarını yönetti. Trabzonspor ise Halil Umut Meler’in daha önce düdük çaldığı 34 mücadelede; 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Halil Umut Meler, Konyaspor’un son olarak deplasmanda oynadığı Samsunspor maçını yönetmiş ve son dakikada ev sahibi lehine verdiği anlamsız penaltıyla yeşil-beyazlıların tepkisini çekmişti.