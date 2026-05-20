Konyaspor kalesini savunamadı!

Tümosan Konyaspor, bu sezon savunmada istediği performansı ortaya koyamadı ve Süper Lig’de en fazla gol yiyen altıncı takım oldu. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, oynadığı 34 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Anadolu Kartalı, ligde yalnızca Fenerbahçe karşısında gol atamazken, Antalyaspor dışında tüm rakiplerinden gol yedi. Konyaspor en gol atan takım sıralamasında sekizinci basamakta yer aldı.