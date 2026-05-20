Kulu'da kapsamlı çalışmalar devam ediyor

Kulu Belediyesi tarafından başlatılan altyapı ve üstyapı, park tamir ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, konu hakkında yaptığı açıklamada, Karacadağ Mahallesinde başlatılan çalışmalarına tamamlandığını söyledi.

Başkan Sertdemir ilçede yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Karacadağ Mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı tamamladık.

Mahalle meydanımızda gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları kapsamında Karacadağ Meydanı’na mahallemizin ismini kazandırarak daha estetik ve düzenli bir görünüm oluşturduk.

Ayrıca KOSKİ ve MEDAŞ kaynaklı oluşan yol bozulmaları ile parke tamir ve onarım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Söz verdiğimiz gibi; her mahallemizin sorunlarını yakından takip ediyor, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karacadağ Mahallemize hayırlı olsun.”şeklinde konuştu.

