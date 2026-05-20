Konya vizyonu tüm dünyaya yayılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 13. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya aktardı.

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'nda (WUF13) Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya aktardı.
  • Altay, 25 Haziran'daki Fas'taki Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) başkanlık seçimlerinde Konya'nın Meksiko ile aday olduğunu, Türkiye'nin vizyonunu yaymayı hedeflediğini söyledi.
  • Başkan Altay, forumda küresel hedeflere ulaşmada yerel yönetimlerin önemini ve Konya'nın sosyal konut projelerini paylaştı; Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılarak Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu aktardı. 

Temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Altay, hem Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla toplantılarda yer aldığını ifade etti.

"Konya ve Meksiko Başkanlık İçin Aday.

Altay, UCLG'nin dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu şu sözlerle aktardı:

"240 bin üyemizle, merkezi Barselona'da bulunan ve dünyanın 7 bölgesinde örgütlenmiş bu yapının seçimleri 25 Haziran'da Fas'ta yapılacak. Konya ve Meksiko başkanlık için aday. Ülkemizi temsil etmek için gayret içerisindeyiz." 

Konya'nın Sosyal Konut  Alanındaki Çalışmaları Paylaşıldı

WUF13 kapsamında önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Altay, küresel sistem ile yerel yönetimlerin bir araya geldiği platformların önemine vurgu yaparak BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerisinde kalındığını ifade etti.

Yerel paydaşlar olmadan bu hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını belirterek forumun önemine vurgu yaptı.

Altay, büyükşehir belediyelerinin uluslararası kurumlar ve finans kuruluşlarıyla temas kurabildiğini ancak küçük ölçekli belediyeler açısından forumun önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Konya'nın özellikle sosyal konut alanındaki çalışmalarını forumda paylaşma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Konya'da sosyal konut projelerini şehrin bütününe yayılan ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanlarda hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Altay, yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğinin, şehir planlaması ve sosyal alanların inşasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Başkan Altay, Cumhurbaşknaı Erdoğan'dan alınan vizyonu taşıdığını şu sözlerle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü çok fazla arttı. Türkiye bu yıl NATO Liderler Zirvesi'ne, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne, COP31'e ev sahipliği yapacak. Biz de yerelde, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla ülkemizi her platformda temsil etmeye çalışıyoruz." 

UCLG seçimlerinde yeniden başarı elde etmeyi umut ettiklerini kaydeden Altay, "Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya anlatmamız lazım." dedi.

