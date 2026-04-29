Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte

Trendyol Süper Lig’de kritik 33. hafta maçlarının takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Ligde iyi bir çıkış yakalayan Tümosan Konyaspor, taraftarı önünde bu sezonun son müsabakasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Konyaspor bu maçın ardından ise Kayseri deplasmanına giderek sezona nokta koyacak.