Konyaspor'da Rizespor mesaisi başlıyor

Dünü dinlenerek geçiren yeşil-beyazlılar, bugün saat 17.00'de Kayacık Tesislerinde toplanacak ve teknik patron İlhan Palut yönetiminde haftanın ilk idmanını yapacak

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da zorlu Rizespor maçının hazırlıkları başlıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Süper Lig’de Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayan ve 2-1 kazanarak kaybetmeme serisini 7’ye çıkaran yeşil-beyazlı temsilcimiz dün izin yaptı. Anadolu Kartalı, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenman ile başlayacak. Konyaspor, hazırlıklarını perşembe günü öğle saatlerinde tamamlayacak ve ardından özel uçakla Rize’ye giderek kampa girecek. 1 Mayıs Cuma günü oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Konyaspor bu zorlu deplasmandan da iyi bir sonuçla dönerek, Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde moral ve güven tazeleyerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 

