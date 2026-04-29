İKAF'26'da KTÜN standına yoğun ilgi

İç Anadolu’nun en kapsamlı kariyer organizasyonlarından biri olan İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF’26), “Gençliğin Üretim Çağı” temasıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Konya Teknik Üniversitesi, fuarda öğrenci projeleri ve güçlü katılımıyla dikkat çekti.

Konya Teknik Üniversitesi, fuara 8 farklı öğrenci topluluğu ve yenilikçi projeleriyle katılarak üniversite–sektör iş birliğinin somut örneklerini sergiledi. Yazılım Geliştirme Topluluğu, YAZGİT, RACLAB, AI Lab, Bilişim Topluluğu, Sancaktar, KBRNT ve KTÜN Genç Yeşilay topluluklarından 40 öğrenci; drone, insansız hava araçları (İHA), su altı robotları ve yapay zekâ projelerini ziyaretçilere tanıttı.

Fuarda öğrenciler, sektörün önde gelen firmalarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş ve staj imkânlarını yakından inceleme fırsatı buldu. CV oluşturma ve başvuru süreçlerini tamamlayan gençler, kariyer yolculuklarında önemli bir adım attı.

Konya Teknik Üniversitesi standı, fuar boyunca yoğun ziyaretçi ilgisi gördü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftçi standı ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya da ziyaretlerde misafirlere eşlik etti.

"Öğrencilerimizin kariyerine katkı sağlayan önemli bir organizasyon”

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “İç Anadolu Kariyer Fuarı, üniversiteler ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platformdur. Kariyer Merkezimiz aracılığıyla öğrencilerimizin bu tür organizasyonlara aktif katılım sağlaması, onların kariyer planlamalarına önemli katkılar sunmaktadır.”

KTÜN Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Resul Çelik ise: “Üniversitemizi 8 farklı öğrenci topluluğumuzla temsil etmekten büyük memnuniyet duyduk. Öğrencilerimiz projelerini tanıtma, deneyimlerini paylaşma ve sektör profesyonelleriyle tanışma fırsatı buldu. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’e, katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

AİLA Fuarın İlgi Odağı Oldu

Fuarın en dikkat çeken projelerinden biri, Konya Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli robot “AİLA” oldu. Üniversitenin dijital bilgi altyapısını yapay zekâ ile entegre eden AİLA, öğrenci ve akademisyenlere yönelik interaktif bir rehber olarak tasarlandı.

AİLA; dersler, sınav takvimleri, yönetmelikler ve üniversite yaşamına dair konularda hızlı ve doğru bilgi sunarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırırken, akademisyenlere de idari süreçlerde destek sağlayarak zaman kazandırıyor. AI Lab bünyesinde geliştirilen proje, üniversitenin teknoloji ve inovasyon vizyonunu yansıtırken, öğrenci odaklı Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir çıktısı olarak öne çıkıyor. İki gün süren İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’26), yoğun katılım ve verimli etkileşimlerle başarıyla tamamlandı.