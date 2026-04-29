  • Rektör Yılmaz, İKAF'26'da stantları ziyaret etti

Rektör Yılmaz, İKAF'26'da stantları ziyaret etti

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'26) kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, öğrenci ve mezunlarla da bir süre sohbet etti.

Rektör Yılmaz, İKAF'26'da stantları ziyaret etti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’26) kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileriyle buluştu. 

Rektör Yılmaz, Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde gerçekleştirilen fuarın son gününde Selçuk Üniversitesi Müzesinde açılan stantları ziyaret etti. Kamu kurumlarından özel sektöre uzanan geniş bir yelpazede yer alan stantlarda temsilcilerden bilgi alan Yılmaz, öğrenci ve mezunlarla sohbet etti.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, üniversite - sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların gençlerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yılmaz, “11 üniversitemizden binlerce öğrenci, açılan stantlardan staj imkanlarıyla ilgili bilgi alırken düzenlenen onlarca etkinlikte de ufuk açıcı söyleşilere katılma fırsatı buldu. 

Böyle büyük bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Fuarın organizasyonunu gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 
 

Haber Merkezi

